Горно-Алтайск, 2 февраля, 2022, 11:57 — ИА Регнум. В 2021 году от жителей Республики Алтай поступило более 1,2 тыс. заявок в «Газпром газораспределение Томск» на догазификацию домовладений. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

Как отмечается, догазификацией называют подведение газа до границ земельного участка в газифицированных поселениях без привлечения средств граждан. К заявке желающие должны приложить документу о собственности на недвижимости, ситуационный план, паспорт, СНИЛС.

«После получения заявки газораспределительная организация предоставит проект договора о подключении с приложением технических условий на подготовку сети газопотребления», — отметили в правительстве.

Как сообщало ИА REGNUM, до конца 2022 года в республике планируется догазифицировать 4 тыс. домовладений.

Читайте также: В Республике Алтай до конца 2022 года газифицируют тысячи домовладений