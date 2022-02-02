Санкт-Петербург, 2 февраля, 2022, 12:06 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в стационары Санкт-Петербурга госпитализировали 904 человека с COVID-19, что на 366 человек больше, чем сутками ранее (было 538 человек, по данным городского оперштаба). Новой статистикой эпидобстановки в Петербурге 2 февраля поделился федеральный оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Количество выявленных фактов заражения коронавирусом за сутки составило 19 234 случая, что на 5615 случаев больше, чем в предыдущие сутки — тогда в Петербурге выявили 13 619 новых заражений. Таким образом, в Петербурге установлен очередной антирекорд этого показателя.

За сутки от ковида, как основной причины, в городе скончались 63 человека. Это на пять человек больше, чем сутками ранее. Несмотря на резкое увеличение числа случаев заражения в Петербурге, статистика смертности пока отличается стабильностью.

Выздоровели за минувшие сутки 4315 человек из ранее заразившихся, что на два человека больше, чем за 31 января. В Петербурге уже вторые сутки удерживаются высокие показатели выздоровления ковид-больных.

За всё время пандемии в Санкт-Петербурге выявили 1 057 686 случаев заражения коронавирусной инфекцией. От COVID-19 скончались 30 022 человека, а выздоровели — 865 013 человек.