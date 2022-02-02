Сеул, 2 февраля, 2022, 11:56 — ИА Регнум. В 2021 году 28 стран ввели 206 ограничений на импорт товаров из Южной Кореи. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на данные Корейского агентства содействия внешней торговле и инвестициям (KOTRA).

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

Согласно опубликованным данным, по сравнению с 2020 годом количество ограничений на импорт сократилось на 22.

Известно, что среди ограничений на импорт 158 ограничений приходятся на антидемпинговые пошлины, 10 ограничений — на компенсационные тарифы, 38 ограничений — другие защитные меры.

Больше всего ограничений было введено в отношении стали и металлов (99 ограничений). Далее следуют химическая продукция (42 ограничения), изделия из пластмассы и резины (24 ограничения), текстиль, электроника.

Наибольшее количество ограничений на импорт товаров из Южной Кореи ввели США (47 ограничения). За ними следуют Индия (21 ограничение), Турция (18 ограничений), Китай (15 ограничений) и Канада (14 ограничений).