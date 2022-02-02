Джакарта, 2 февраля, 2022, 11:56 — ИА Регнум. Генеральный секретарь парламента Индонезии Индра Искандар заявил, что карантин ввели в парламентском комплексе в Джакарте, сообщает CNN Indonesia.

(сс) Prayitno Индонезия

Одним из мест, где был введен карантин, стало рабочее место заместителя спикера палаты представителей, расположенное на 4-м этаже парламента.

Соответствующие меры были предприняты после того, как выяснилось, что ряд депутатов дали положительный результат на коронавирус.

Спикер парламента Пуан Махарани согласилась также сократить количество лиц, присутствующих на заседаниях.

Как сообщало ИА REGNUM, генеральный секретарь парламента Индонезии Индра Искандар заявил, что 98 депутатов заразились коронавирусом.

Подробнее в материале:Коронавирус подтвердили у 98 депутатов в Индонезии