Москва, 2 февраля, 2022, 11:55 — ИА Регнум. На сегодняшний день членами профсоюзов в России являются 5% работающих граждан. Ещё 39% были ими раньше. Никогда не состояли в профсоюзной организации 56%, приводит данные опроса рекрутинговое агентство Superjob.ru.

ИА REGNUM Профсоюзы

Большинство осведомленных о деятельности профсоюзов (66%) признают, что профсоюзное движение в России находится в упадке. Чаще так считают мужчины (71%) и старшее поколение (69%).

По мнению 24% респондентов, профсоюзы переживают кризис. Признаки подъема профсоюзного движения видит лишь 9%. По сравнению с 2019 годом, число россиян, состоящих в профсоюзах, снизилось с 9% до 5%.

Опрос среди 600 граждан РФ старше 18 лет проведён 26−28 января 2022 года в 351 населенном пункте.

Как сообщало ИА REGNUM, большинство жителей России (62%) убеждены, что современному российскому обществу профсоюзы нужны.

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