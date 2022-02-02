Тбилиси, 2 февраля, 2022, 11:55 — ИА Регнум. Если оппозиционные депутаты парламента Грузии создадут комиссию по расследованию жалоб бывшего президента страны Михаила Саакашвили на содержание в тюрьме, то правящая партия «Грузинская мечта» присоединится к данной инициативе. Об этом 2 февраля сообщил журналистам депутат парламента от «Мечты» Гурам Мачарашвили.

Police.ge Арест Михаила Саакашвили

«Если будет создана комиссия по расследованию дела Саакашвили, мы примем в ней участие, чтобы еще раз показать общественности правду», — сказал представитель правящей партии.

Мачарашвили также обвинил партию «Единое национальное движение» (ЕНД), которая объявила о создании комиссии, в попытка удержаться «на плаву». Депутат подчеркнул, что «Мечта», хоть собирается принять в ней участие, в целом не поддерживает эту инициативу.

Напомним, депутаты ЕНД бойкотировали парламент с лета 2021 года. 31 января они заявили, что прекращают эту форму протеста. Партия будет добиваться создания парламентской следственной комиссии, которая будет расследовать жалобы Саакашвили на содержание в тюрьме. Тот заявляет, что подвергался «пыткам».