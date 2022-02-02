Воронеж, 2 февраля, 2022, 11:55 — ИА Регнум. В Воронежской области в больницы доставлены 292 пациента с коронавирусом, данные за сутки опубликованы 2 февраля на сайте стопкоронавирус.рф. Накануне, 1 февраля, сообщалось о 229 госпитализированных.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За сутки в целом в регионе подтверждено 2 517 новых случаев заражения — это очередной рекорд для региона. Накануне, 1 февраля, было зарегистрировано 2 266 новых пациентов.

Также после COVID-19 за сутки признаны выздоровевшими 1426 человек. Скончались ещё пять ковид-пациентов.

С начала пандемии в Воронежской области подтверждено 218 635 случаев заражения коронавирусом, 196 882 человека выздоровели. Умерли 7 314 пациентов.