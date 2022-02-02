Самара, 2 февраля, 2022, 11:55 — ИА Регнум. Экс-сотрудников полиции осудили за покушение на получение взятки в Самарской области. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

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В суде было установлено, что в конце 2020 года один из фигурантов уголовного дела, занимавший должность старшего участкового уполномоченного отдела полиции, получил информацию о совершении преступления на парковке около рынка в Кировском районе г. Самары.

Прибыв на место происшествия, обвиняемый обнаружил автомобиль, за рулем которого находился незнакомый ему мужчина, которого он вместе с прибывшим на место происшествия участковым уполномоченным этого же отдела полиции сопроводил в отделение.

Во время осмотра этого автотранспортного средства был найден наркотик общей массой более двух грамм. Тогда обвиняемые потребовали у мужчины передать им 300 тысяч рублей за не привлечение его к ответственности за незаконное хранение наркотика.

24 декабря 2020 года фигуранты уголовного дела прибыли к гаражно-строительному кооперативу, расположенному по улице Ново-Садовой Октябрьского района г. Самары для получения незаконного денежного вознаграждения.

«Довести свой преступный умысел до конца они не смогли по независящим от них обстоятельствам, так как были задержаны сотрудниками Управления ФСБ России по Самарской области при проведении оперативно-розыскных мероприятий», — говорится в сообщении пресс-службы.

По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Суд приговорил бывшего старшего участкового уполномоченного отдела полиции к семи годам шести месяцам колонии строгого режима, экс-участковый уполномоченный отдела полиции приговорен к восьми годам колонии строгого режима. Помимо этого, осужденных лишили права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителей власти, сроком на три года.