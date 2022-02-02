Москва, 2 февраля, 2022, 11:52 — ИА Регнум. Прогнозы о том, что в РФ спрос на новую ипотеку снизится на 10−15%, выглядят вполне обоснованно. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 февраля заявила доцент кафедры ипотечного жилищного кредитования и финансовых инструментов рынка недвижимости, финансового университета при правительстве РФ Юлия Грызенкова.

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«За период пандемии свои жилищные условия улучшили многие жители РФ, воспользовавшиеся наиболее доступными и привлекательными за всю историю современной России условиями ипотечного кредитования. При этом в значительной степени был удовлетворен копившийся платежеспособный спрос, — сказала Грызенкова. — Поэтому вполне справедливы прогнозы о сокращении спроса на новую ипотеку на 10−15%. Плюс в 2022 году не будет значительного количества сделок по рефинансированию ипотеки, что даст еще 5−10% и в совокупности сокращение на 15−25%, о которых говорится в прогнозах ДОМ. РФ и Минфина России».

По ее словам, сокращение спроса коснется и рынка недвижимости, где уже не будет столь существенного роста, как в 2020—2021 годы.

«Можно ожидать сохранения роста цен на фоне инфляционных ожиданий и даже снижения цен в неудобных и непопулярных районах, в старых панельных домах с небольшими кухнями и проходными комнатами. Тем не менее потенциальный спрос и желание улучшить свои жилищные условия сохраняются у большинства жителей РФ, что говорит о потенциале быстрого восстановления рынка ипотечного кредитования, когда начнется рост российской экономики», — добавила экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что российские банки рискуют столкнуться с оттоком потенциальных ипотечных заемщиков.