Пермь, 2 февраля, 2022, 11:50 — ИА Регнум. В Пермском крае за предыдущий месяц (январь) врачи вылечили от коронавирусной инфекции 15 022 пациента. Об этом сообщает минздрав региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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С начала пандемии, по состоянию на утро 2 февраля, общее число выздоровевших от COVID-19 пермяков составило 159 014 человек. За период диагностики в регионе заболевание подтвердилось у 192 943 человек.

На сегодняшний день в Пермском крае развернуто 3177 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Медпомощь в больницах получают 2492 пациента, из них — 1914 человек с COVID-19, остальные — с внебольничной пневмонией и подозрением на коронавирус. Состояние 175 человек оценивается как тяжелое, 70 из них подключены к аппаратам ИВЛ.