Рязань, 2 февраля, 2022, 11:53 — ИА Регнум. Снежный ком обрушился на двигающийся автомобиль в Рязани. Водителя госпитализировали, сообщили ИА REGNUM 2 февраля в пресс-службе регионального УМВД.

Https://62.мвд.рф Снег сошёл на автомобиль

Volkswagen Polo проезжал 1 февраля вблизи дома №13 по улице Соборной. С крыши здания на иномарку упал массивный снежный ком.

Водитель получил травмы головы и был доставлен в медицинское учреждение. В полиции проводят проверку по факту ДТП.