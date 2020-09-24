Чебоксары, 2 февраля, 2022, 11:48 — ИА Регнум. Реконструкцию Залива планируется завершить в Чебоксарах в 2022 году. Из графика выбились «очень сильно», сама территория в настоящее время — «это стройка». И есть «множества факторов, не зависящих от администрации города никак». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил на своей первой пресс-конференции глава администрации Чебоксар Денис Спирин.

Наталия Николаева ИА REGNUM На Заливе в Чебоксарах

Реконструкция Залива должна была завершиться в 2021 году, подрядчиком является ПАО «Дорисс».

"[Подрядчик] выбился из графика очень сильно. Было очень большое количество обращений граждан о том, что творится на Заливе, почему такая ситуация. Ответ таков: на сегодня не закончены работы по установке освещения. Исполнитель в настоящее время не имеет возможности закупить фонарные столбы, их оплатить», — заявил сити-менеджер Денис Спирин.

По его словам, подрядчик «в ближайшее время» попытается сделать закупку. И отметил другую проблему:

«Это даже не из-за того, что нет средств, а потому что по всей России не было фонарных столбов. Там была очередь на закупку порядка шести месяцев. То бишь множество факторов, не зависящих от администрации города никак».

Денис Спирин сослался на то, что по этой причине нынешний зимний сезон «вышел не очень красивый».

«Потому что спрашивали, почему не чистится снег на данной территории. Вы должны понимать, что это территория строительства. И там в принципе находиться нежелательно, небезопасно, особенно тем, кто катается на тюбингах. Было множество предупреждений о том, что, ребят, это стройка, и говорить о том, что где-то торчит балка, где-то какой-то элемент — это не строители забыли, это строительный процесс».

Глава столичной мэрии также добавил, что Залив «планово должны сдать в этом году».

Наталия Николаева ИА REGNUM На Заливе в Чебоксарах

Как сообщало ИА REGNUM, масштабная реконструкция Красной площади в Чебоксарах началась в июле 2019 года, площадку открыли в 2020 году. Реконструкцию набережной Чебоксарского залива планировалось завершить в 2021 году. Компания «Дорисс» по итогам конкурса была выбрана генподрядчиком, получив контракт на 1,25 млрд рублей.