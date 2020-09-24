Мэр Чебоксар объяснил срыв графика реконструкции Залива
Чебоксары, 2 февраля, 2022, 11:48 — ИА Регнум. Реконструкцию Залива планируется завершить в Чебоксарах в 2022 году. Из графика выбились «очень сильно», сама территория в настоящее время — «это стройка». И есть «множества факторов, не зависящих от администрации города никак». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил на своей первой пресс-конференции глава администрации Чебоксар Денис Спирин.
Реконструкция Залива должна была завершиться в 2021 году, подрядчиком является ПАО «Дорисс».
По его словам, подрядчик «в ближайшее время» попытается сделать закупку. И отметил другую проблему:
Денис Спирин сослался на то, что по этой причине нынешний зимний сезон «вышел не очень красивый».
Глава столичной мэрии также добавил, что Залив «планово должны сдать в этом году».
Как сообщало ИА REGNUM, масштабная реконструкция Красной площади в Чебоксарах началась в июле 2019 года, площадку открыли в 2020 году. Реконструкцию набережной Чебоксарского залива планировалось завершить в 2021 году. Компания «Дорисс» по итогам конкурса была выбрана генподрядчиком, получив контракт на 1,25 млрд рублей.