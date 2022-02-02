Москва, 2 февраля, 2022, 11:48 — ИА Регнум. В Москве завершилась регистрация на участие в ЕГЭ, сообщает 2 февраля сайт мэра и правительства столицы.

Дарья Антонова ИА REGNUM ЕГЭ

Заявления принимались до 1 февраля включительно. Выпускные экзамены пройдут в три этапа — досрочный период пройдет с 21 марта по 18 апреля, основной — с 26 мая по 2 июля и дополнительный — с 5 по 20 сентября.

«Заявления на участие в ЕГЭ в 2022 году подали более 86 тысяч человек, из них 69 тысяч — выпускники текущего года», — приводятся в информации слова первого замдиректора Московского центра качества образования Андрея Постульгина.

Уточняется, что основной период ЕГЭ в 2022 году начнётся с экзаменов по географии, литературе и химии.