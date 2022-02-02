Якутск, 2 февраля, 2022, 11:52 — ИА Регнум. На полмиллиона рублей оштрафовано развлекательное заведение в Якутске. Такое наказание владелец ночного клуба получил за повторное нарушение ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 2 февраля в пресс-службе мэрии столицы Якутии.

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Решение о назначении штрафа принял суд. Ещё одна организация общественного питания Якутска по решению инстанции не будет работать в течение 60 суток. Оба заведения работали ночью, нарушив этим указ главы республики.

Как сообщало ИА REGNUM, связанные с пандемией коронавируса меры ограничений были ужесточены в Якутии 19 января. По распоряжению главы региона заведения общественного питания региона могут работать только до 23:00 по местному времени.