Тюмень, , 11:46 — REGNUM В Тюменской области готовятся к реконструкции до четырёх полос дороги, соединяющий Тюмень и Свердловскую область — Ирбитский тракт. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления строительства региона.

Строительство дороги Volgograd.ru

Однако Ирбитский тракт начнут расширять не раньше 2025 года. Проект реконструкции 28,4 км трассы уже разработан. Следующий этап работы — подготовка документов территориального планирования, ибо требуется отвод земель.

Напомним, Ирбитский тракт проходит вдоль реки Туры вверх по её течению.