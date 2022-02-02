Душанбе, , 11:45 — REGNUM Афганистан задолжал 33 миллиона долларов за импорт электроэнергии из Таджикистана. Таджикские СМИ цитируют слова главы Таджикской электроэнергетической компании о том, что афганская компания «Брешна» заверила, что выплатит долги до конца этого месяца.

Долги за электроэнергию ТНС энерго Ярославль

Генеральный директор таджикской электроэнергетической компании Мохаммад Омар Асузада сообщил журналистам, что «Брешна» выплатила свои долги на сумму 2 миллиона долларов в январе и пообещала выплатить оставшуюся сумму на этой неделе. Об этом пишет газета «8 Собх».

Основная проблема в погашении долгов заключается в том, что афганские банки могут выделять «Брешна» только 2 миллиона долларов в неделю, цитирует Asia Plus генерального директора Таджикской электроэнергетической компании.

26 декабря 2021 года «Брешна» подписала контракт на импорт электроэнергии из Таджикистана в Афганистан в 2022 году. В соответствии с соглашением Таджикистан будет ежедневно экспортировать 400 мегаватт электроэнергии в Афганистан с мая по сентябрь 2022 года.