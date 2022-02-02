Душанбе, 2 февраля 2022, 11:45 — REGNUM Афганистан задолжал 33 миллиона долларов за импорт электроэнергии из Таджикистана. Таджикские СМИ цитируют слова главы Таджикской электроэнергетической компании о том, что афганская компания «Брешна» заверила, что выплатит долги до конца этого месяца.
Генеральный директор таджикской электроэнергетической компании Мохаммад Омар Асузада сообщил журналистам, что «Брешна» выплатила свои долги на сумму 2 миллиона долларов в январе и пообещала выплатить оставшуюся сумму на этой неделе. Об этом пишет газета «8 Собх».
Основная проблема в погашении долгов заключается в том, что афганские банки могут выделять «Брешна» только 2 миллиона долларов в неделю, цитирует Asia Plus генерального директора Таджикской электроэнергетической компании.
26 декабря 2021 года «Брешна» подписала контракт на импорт электроэнергии из Таджикистана в Афганистан в 2022 году. В соответствии с соглашением Таджикистан будет ежедневно экспортировать 400 мегаватт электроэнергии в Афганистан с мая по сентябрь 2022 года.