Махачкала, 2 февраля, 2022, 11:45 — ИА Регнум. В Дагестане передано в суд уголовное дело бывшего бухгалтера «Специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-интерната 2-го вида». Её подозревают в хищении 57 млн рублей в сговоре с директором образовательного учреждения, тремя ее заместителями и заместителем начальника отдела финансового управления администрации города Махачкала, сообщили 2 февраля в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Stshw.cn Суд

Как установлено в ходе следствия, подозреваемая в период с 2017 по 2019 годы перечислила денежные средства в размере 57 млн рублей на свою банковскую карту, банковские карты директора школы, ее заместителей и ряда других лиц. После чего деньги были обналичены и похищены. При этом указанная сумма накопилась из-за уклонения от уплаты налогов и страховых взносов.

Помимо этого, еще один эпизод уголовного дела касается махинаций с горюче-смазочными материалами. В 2016 — 2017 годы бывший главный бухгалтер незаконно перечислила 3,6 млн рублей на счета знакомых якобы для приобретения топлива для нужд школы. Однако те вернули денежные средства злоумышленнице, которые она похитила.

Одну из участников преступной схемы — заместителя начальника отдела финансового управления администрации города Махачкала — ранее осудили на три года лишения свободы условно.