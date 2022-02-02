Краснодар, , 11:44 — REGNUM Более 250 домов подтоплено в Славянском районе Краснодарского края по данным на утро 2 февраля, сообщили в пресс-службе администрации края. В некоторых случаях потребовалась эвакуация жителей

Кубань Иван Шилов © ИА REGNUM

«Из-за таяния снега и дождей под удар попали ряд поселений Славянского района. Сегодня главная задача — как можно быстрее помочь людям вернуться к прежней жизни. Ни одна пострадавшая семья не должна остаться один на один с бедой. Важно держать на контроле работы по устранению последствий непогоды, оперативно откачать воду, вывезти мусор с подтопленных улиц», — сказал губернатор Вениамин Кондратьев в телефонном разговоре с главой района Романом Синяговским.

По словам главы Славянского района, от непогоды больше всего пострадали Славянск-на-Кубани, станицы Анастасиевская, Петровская, Черноерковская, поселки Совхозный и Целинный, хутора Нещадимовский, Бараниковский и Прикубанский. На утро 2 февраля на территории района подтоплено 688 придомовых территорий, в 254 домовладения зашла вода. В пункты временного размещения эвакуировали 12 жителей. Специалисты откачивают воду с подтопленных территорий. Губернатор поручил завершить работы по устранению последствия подтоплений в течение недели.

Также, по данным на 2 февраля, подтоплено 13 придворовых территорий в Темрюке, а также станице Голубицкая, поселке Кучугуры Темрюкского района. В Краснодаре подтоплено 67 низменных участков дорог и 13 придворовых территорий. В Красноармейском районе в трёх населенных пунктах также подтопило 68 придворовых территорий. Сложной остаётся ситуация в Крымском районе — в хуторе Весёлый есть угроза перелива воды через дамбу частного пруда. В пункте временного размещения остаются десять жителей.