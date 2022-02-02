Кемерово, 2 февраля, 2022, 11:44 — ИА Регнум. Министром культуры и национальной политики Кемеровской области назначена Анна Юдина. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

Администрация правительства Кемеровской области Анна Юдина

Согласно официальным данным, Юдина родилась в городе Шуя Ивановской области. Окончила Кемеровский государственный университет и Кемеровский государственный университет культуры и искусств.

Анна Юдина работала директором в Социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних в Кемерове, деканом факультета социально-культурных технологий Кемеровского госинститута культуры, начальником управления культуры, спорта и молодежной политики Кемерова, директором Музея изобразительных искусств Кузбасса.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что пост министра культуры и национальной политики региона покинула Марина Евса.