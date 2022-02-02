Улан-Удэ, , 11:43 — REGNUM В столице Бурятии Улан-Удэ перед судом предстанет бывший продавец-консультант салона сотовой связи. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, его обвиняют в разглашении сведений о клиентах.

Сотовый телефон

Год назад 22-летний молодой человек устроился работать в торговую точку оператора сотовой связи в торговом центре. Решив подзаработать, он на следующий же день разместил в мессенджере объявление о продаже конфиденциальной информации абонентов.

«В последующие несколько дней по запросам анонимных пользователей обвиняемый предоставил им сведения с детализацией телефонных звонков и сообщений восьми клиентов оператора сотовой связи из разных регионов», — отметили в управлении.

Таким образом он успел заработать 21 тыс. рублей, пока сотрудники службы безопасности оператора не обратили внимание на активность работника. К настоящему времени расследование уголовного дела завершено, документы направлены в суд.