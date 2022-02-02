Лондон, , 11:42 — REGNUM Британская певица Адель заявила, что выступит на церемонии вручения премии Brit Awards. Об этом она сообщила в личном Instagram-аккаунте 2 февраля.

Певица Адель Скриншот с YouTube

https://www.instagram.com/p/CZceNj9vojy/

«Я очень рада сообщить, что выступаю на Brits на следующей неделе!» — написала Адель. Своим постом певица также опровергла слухи о том, что у неё появились проблемы в отношениях с агентом Ричем Полом, о которых ранее сообщил ряд СМИ. «О, и Рич шлёт свой привет», — добавила Адель.

Ранее британские СМИ писали, что одной из возможных причин отмены шоу Адель в Лас-Вегасе (США) стали напряжённые отношения с Ричем Полом. Как отмечали источники изданий, певица во время подготовки к выступлению «кричала и рыдала», а также покидала репетиции, чтобы ответить на звонки возлюбленного.

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