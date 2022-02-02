Челябинск, 2 февраля, 2022, 11:41 — ИА Регнум. 49-летнего жителя Челябинска будут судить за убийство собаки. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

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Ему вменяют жестокое обращение с животными. По данным следствия, в феврале 2021 года он подобрал таксу и через два дня решил от неё избавиться. Животному были нанесены удары молотком по голове. Это привело к гибели.

Уголовное дело рассмотрит Советский районный суд. Челябинцу грозит до трёх лет колонии.