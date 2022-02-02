Москва, 2 февраля, 2022, 11:41 — ИА Регнум. Катастрофические показатели естественной убыли населения РФ связаны не только с пандемией коронавируса, но и с падением реальных доходов населения. Как передает корреспондент ИА REGNUM 2 февраля, об этом заявил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.

Mironov.ru Сергей Миронов

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"В России без всякой пандемии естественная убыль населения растет уже четвертый год подряд, а рождаемость всё это время снижается, и сейчас она на минимуме с 2002 года. Демографический провал начала века был реакцией на обнищание 90-х. Сейчас мы пожинаем плоды восьмилетнего падения реальных доходов граждан», — рассуждает Миронов.

Для выхода из демографического кризиса государство должно срочно изменить социально-экономическую политику и перераспределять национальные богатства от «кучки сверхбогачей» в пользу граждан, уверен парламентарий.

Согласно данным Росстата, естественная убыль населения в 2021 году впервые в истории современной Российской Федерации достигла 1,04 млн человек. Численность постоянного населения за год снизилась почти на 693 тыс. человек.