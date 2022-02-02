Варшава, , 11:39 — REGNUM Польша рассчитывает, что в страну будут дополнительно переброшены порядка двух тысяч военнослужащих США. Об этом в эфире «Польского радио«заявил глава Бюро национальной безопасности республики Павел Солох.

Солдаты США в Польше Army.mil

Читайте также: Польша передаст Украине оборонительное вооружение

Он также сообщил о возможной подготовке к переброске более 8,5 тысячи американских солдат в Восточную Европу.

«Мы ожидаем американских военных в Польше. Я не хочу называть конкретные цифры, но это порядка 2 тысяч дополнительных солдат», — отметил Солох.

Напомним, ранее официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что в связи с угрозой «российского вторжения» на Украину США приведут в состояние повышенной готовности 8,5 тысячи военнослужащих. Он подчеркнул, что американские войска должны поддержать страны восточного фланга НАТО в случае угрозы их безопасности.

Ранее по теме: В Польше заявили о готовности к инспекции России на объекты ПВО

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Белого дома Джо Байден разрешил Пентагону повысить готовность американских вооружённых сил США для оказания помощи союзникам Вашингтона по НАТО в случае такой необходимости. О каких государствах может идти речь, не уточняется, однако председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли напомнил, что четыре члена Североатлантического альянса — Польша, Румыния, Словакия и Венгрия имеют общую границу с Украиной.

Читайте ранее в этом сюжете: Байден разрешил повысить готовность войск США для помощи союзникам по НАТО