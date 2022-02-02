Париж, , 11:38 — REGNUM У Франции на данный момент нет никакой информации о намерении России «перейти к действиям на Украине». Об этом 2 февраля заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан в эфире телеканала France 2.

Жан-Ив Ле Дриан Jim Mattis

Следите за развитием событий в трансляции: ««Нападение» на Киев и гарантии безопасности: становится жарко — трансляция»

По его словам, ситуация очень серьёзна, поскольку у границ с Украиной находятся «десятки тысяч российских солдат». Кроме того, в ближайшие дни в Белоруссии пройдут военные учения у украинских границ.

«Но на данный момент у нас нет никакой информации о намерении президента Путина переходить к действиям», — сказал Ле Дриан.

Напомним, в Москве не раз заявляли, что Запад истерично развивает тему угрозы и эскалации на Украине. Россия категорически отрицает планы по эскалации ситуации вокруг Украины, которые ей приписывает Запад.