Кишинёв, , 11:37 — REGNUM Руководство Молдавии рассчитывает, что республика сможет присоединиться к платформе «Инициатива трёх морей», которая объединяет 12 стран Евросоюза между Адриатическим, Балтийским и Чёрным морями. Об этом глава МИД Молдавии Николай Попеску заявил во время пресс-конференции с коллегой из Хорватии Горданом Грлич-Радманом, который прибыл в Кишинёв.

Молдавия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Мы хотим присоединиться к любой инициативе, которая позволит улучшить инфраструктуру, облегчить жизнь людей, иметь более современную и процветающую страну», — заявил Попеску.

Он отметил, что в Молдавии планируют перевести железную дорогу от Кишинёва до границы с Румынией на европейскую колею. Грлич-Радман заявил, что его визит в Кишинёв призван продемонстрировать, что в ЕМ поддерживают европейский курс Молдавии.

Напомним, к «Инициативе трёх морей» присоединились Австрия, Болгария, Хорватия, Чехия, Эстония, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словакия и Словения. Платформа направлена на укрепление связей между странами.