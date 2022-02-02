Москва, , 11:35 — REGNUM Из системы расчета среднедушевого дохода семьи исключено социальное пособие на погребение. Как передает корреспондент ИА REGNUM 2 февраля, о соответствующих изменениях постановления правительства РФ сообщила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия»).

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

«В настоящее время состоялось важное, социально справедливое решение: исключить из среднедушевого дохода выплаты на погребение и обеспечить неукоснительное исполнение прямых поручений президента, связанных с гарантиями для развития ребенка и поддержкой семей с детьми», — сказала Яровая.

Корректировка постановления правительства, которой добились депутаты Госдумы, — это часть работы по выполнению социальных обязательств перед гражданами, подчеркнула она.

«В рамках парламентского контроля будем уделять пристальное внимание выполнению всех решений по поддержке семей с детьми», — заверила Яровая.

В соответствии с пунктом 21 постановления правительства Российской Федерации от 31 марта 2020 г. № 384 при расчете среднедушевого дохода семьи для назначения ежемесячной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно учитываются пенсии, пособия и иные аналогичные выплаты, в том числе выплаты по обязательному социальному страхованию и выплаты компенсационного характера, полученные в соответствии с законодательством Российской Федерации и (или) законодательством субъекта Российской Федерации, актами (решениями) органов местного самоуправления.

Яровая считает очевидным, что выплата на ребенка не может соотноситься с получением социального пособия на погребение, которое является не доходом, а разовой помощью государства в очень тяжелой жизненной ситуации и которое расходуется не на ребенка или вопросы жизнеобеспечения семьи, а предназначено для организации захоронения и проведения траурных мероприятий.

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