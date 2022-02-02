Новосибирск, , 11:35 — REGNUM Новосибирский областной перинатальный центр в Новосибирске возглавила бывший главный врач Бердской городской больницы Алла Дробинская. Об этом сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Назначение Иван Шилов © ИА REGNUM

«Прошёл ровно год, как мы открыли Областной перинатальный центр. За это время здесь родилось чуть больше 4 тысяч малышей! Возможности этого нового отделения Областной клинической больницы позволили вывести оказание медицинской помощи беременным и новорожденным на кардинально новый уровень. Оснащение дополнительным оборудованием в этом году позволит принимать более 5 тысяч родов, — написал Травников на своей странице в социальной сети Facebook. — Эту высокую планку коллектив центра будет брать с уже новым руководителем. На ответственный пост главврача перинатального центра заступает Алла Николаевна Дробинская».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Центральной городской больнице Бердска сменился главный врач. Новым руководителем медучреждения стала Елена Тоцкая.

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