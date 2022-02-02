Новосибирск, 2 февраля, 2022, 11:35 — ИА Регнум. Новосибирский областной перинатальный центр в Новосибирске возглавила бывший главный врач Бердской городской больницы АллаДробинская. Об этом сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Иван Шилов ИА REGNUM Назначение

«Прошёл ровно год, как мы открыли Областной перинатальный центр. За это время здесь родилось чуть больше 4 тысяч малышей! Возможности этого нового отделения Областной клинической больницы позволили вывести оказание медицинской помощи беременным и новорожденным на кардинально новый уровень. Оснащение дополнительным оборудованием в этом году позволит принимать более 5 тысяч родов, — написал Травников на своей странице в социальной сети Facebook. — Эту высокую планку коллектив центра будет брать с уже новым руководителем. На ответственный пост главврача перинатального центра заступает Алла Николаевна Дробинская».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Центральной городской больнице Бердска сменился главный врач. Новым руководителем медучреждения стала Елена Тоцкая.