Самара, 2 февраля, 2022, 11:34 — ИА Регнум. Сильный снег, мокрый снег, дождь, метель ожидаются в Самарской области. Об этом 2 февраля сообщает пресс-служба Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Метель

Сообщается, что в регионе объявлен «желтый» уровень погодной опасности.

3 февраля и ночью 4 февраля в Самарской области ожидаются сильный снег, дождь, мокрый снег, метель при видимости до 500 метров. Порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду. На дорогах могут образоваться снежные заносы, ожидается гололед.

5 февраля в Самарской области также может пройти снег.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области из-за непогоды ограничивали движение на автотрассе.