Москва, , 11:32 — REGNUM Большинство жителей России (62%) убеждены, что современному российскому обществу профсоюзы нужны, это на 4%. больше, чем в 2020 году. Об этом свидетельствуют данные опроса рекрутингового агентства Superjob.ru.

Профсоюзы Алексей Колчин © ИА REGNUM

Основные аргументы в защиту профсоюзов — работники нуждаются в защите своих интересов, пандемия коронавируса обнажила имеющиеся трудности. Такого мнения чаще всего придерживаются работники старше 45 лет (67%). При этом 12% считают, что в профсоюзах нет необходимости.

Положительные оценки работе профсоюзных организаций дают 6% граждан, скорее положительные — 17%. Скорее отрицательно труд профсоюзов оценивают 16%, полностью отрицательно — 12%. Ничего не знают о деятельности профсоюзов в России 49%.

Опрос проведён 26−28 января 2022 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет в 351 населенном пункте.

ИА REGNUM ранее сообщало, четырехдневная рабочая неделя может быть введена при условии сохранения заработной платы, считает глава Федерации независимых профсоюзов (ФНПР) России Михаил Шмаков.

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