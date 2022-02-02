Лос-Анджелес, США, , 11:31 — REGNUM Американская актриса Шэрон Стоун прокомментировала слова ведущего Джо Рогана о относительно скандала вокруг его подкаста на Spotify. Об этом 2 февраля пишет TMZ, опубликовав видео с выступлением артистки.

Шэрон Стоун Georges Biard

Стоун раскритиковала Рогана, отметив, что он подвергает людей опасности. «Коронавирус — это не ситуация основанная на мнении. Роган рискует жизнями людей. Он думает, что это всё мнения и что он может добавить дисклеймер. Пусть добавит дисклеймер, что он засранец», — заявила актриса.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в одном из подкастов Джо Рогана в Spotify гостем выступил врач Роберт Мэлоун — он заявил, что люди «загипнотизированы» идеями вакцинации и ношения масок из-за «массового психоза» из-за ситуации с коронавирусом. После этого Рогана раскритиковали многие деятели культуры и назвали его подкаст «дезинформирующим». На что ведущий заявил, что лишь общается с людьми и показывает разные мнения на ситуацию с пандемией.

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