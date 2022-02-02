Мурманск, , 11:31 — REGNUM В 2021 году аэропорт Мурманска обслужил 1 355 600 пассажиров, что превышает данные 2019 года на 32%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе аэропорта.

Посадка самолета

«Несмотря на продолжающуюся пандемию, связанную с коронавирусной инфекцией, пассажиропоток нашей авиагавани существенно вырос. Нам удалось не только достичь прошлых показателей, но и существенно их превзойти, и в сравнении в тяжелым 2020 годом, и даже с допандемийным 2019 годом», — рассказал генеральный директор аэропорта Руслан Степанец.

Напомним, в минувшем году впервые запущены рейсы из Мурманска в Казань, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Пермь и Челябинск. Также с открытием прямых международных перелётов в нашем расписании появились чартеры в Шарм-Эль-Шейх.

В 2022 году из Мурманска можно будет улететь в Воронеж и Белгород. Кроме того, летом планируется открытие рейса до Краснодара.

«Идёт активное обсуждение возобновления чартерных рейсов из Мурманска в Анталию. Но вероятность запуска рейсов на данное направление в первую очередь будет зависеть от туристического спроса со стороны жителей Мурманской области», — добавили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, Санкт-Петербург и Апатиты свяжет прямой авиарейс.