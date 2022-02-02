София, 2 февраля, 2022, 11:30 — ИА Регнум. В течение ближайших 7 лет на развитие регионов в районе болгарско-турецкой границы официальные София и Анкара выделят в общей сложности около 34 млн евро. Об этом 2 февраля со ссылкой на министерство регионального развития и общественных работ Болгарии сообщила софийская газета «24 часа».

Евро

Согласно официальной информации, соответствующее соглашение было достигнуто в ходе многосторонних переговоров представителей региональных управлений МВД Болгарии и Турции, а также финансовыми и торговыми кругами двух государств.

«Новый план развития приграничных предусматривает укрепление контактов в борьбе с нелегальной иммиграцией и преступностью, сфере строительства новых дорог и инфраструктурных объектов, а также развитии предприятий малого и среднего бизнеса в болгарских городах Хасково, Бургасе и Ямболе, и турецких провинциях Эдирне и Кыркларели», — говорится в итоговом документе, обнародованном минрегионразвития Болгарии.

Как ожидается, публичное обсуждение подготовленной окончательной версии Программы приграничного сотрудничества состоится в Болгарии и Турции в режиме онлайн 21 февраля нынешнего года.