Ярославль, 2 февраля 2022, 11:46 — REGNUM 10 семей в Ярославле не получили материальную компенсацию за утраченное из-за взрыва газа жильё. Люди отказались сами. Об этом на заседании постоянной комиссии муниципалитета по социальной политике рассказала директор департамента по социальной поддержке и охране труда мэрии Ярославля Ольга Войнова.
Дом на улице Батова в Ярославле серьезно пострадал о взрыва газа 21 августа 2020 года, было принято решение о расселении многоквартирного дома. Ранее ИА REGNUM уже рассказывало о том, что шесть семей не захотели приобретать новое жильё за счёт государства. Причины у всех были разные.
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2 февраля 2022 года глава департамента соцподдержки мэрии Ольга Войнова рассказала депутатам муниципалитета текущее положение дел. Пять семей, которые на 31 декабря 2021 года всё ещё жили в съёмном жилье, которое также оплачивалось за счет средств городского бюджета, перестали получать компенсацию.
Всего новую квартиры отказались приобретать 10 семей.
Председатель комиссии Илья Горохов спросил, не подавали ли эти семьи в суд. На что женщина рассказала, что пока ни одного иска подано не было, однако недовольные семьи жалуются в прокуратуру.
Несмотря на то, что срок выплаты компенсаций уже истёк, у «отказников» ещё есть шансы её получить, поскольку Министерство строительства Российской Федерации может выделить дополнительные деньги. Вопрос об этом будет рассмотрен в 2022 году. По словам Ольги Войновой две семьи из десяти отказавшихся уже заинтересовались этой возможностью.
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