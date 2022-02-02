Ярославль, 2 февраля, 2022, 11:46 — ИА Регнум. 10 семей в Ярославле не получили материальную компенсацию за утраченное из-за взрыва газа жильё. Люди отказались сами. Об этом на заседании постоянной комиссии муниципалитета по социальной политике рассказала директор департамента по социальной поддержке и охране труда мэрии Ярославля Ольга Войнова.

City-yaroslavl.ru Дом на Батова 5, корпус 2

Дом на улице Батова в Ярославле серьезно пострадал о взрыва газа 21 августа 2020 года, было принято решение о расселении многоквартирного дома. Ранее ИА REGNUM уже рассказывало о том, что шесть семей не захотели приобретать новое жильё за счёт государства. Причины у всех были разные.

Читайте также: В Ярославле шесть семей из взорвавшегося дома отказываются от господдержки

2 февраля 2022 года глава департамента соцподдержки мэрии Ольга Войнова рассказала депутатам муниципалитета текущее положение дел. Пять семей, которые на 31 декабря 2021 года всё ещё жили в съёмном жилье, которое также оплачивалось за счет средств городского бюджета, перестали получать компенсацию.

Всего новую квартиры отказались приобретать 10 семей.

«В итоге на 31 декабря всё-таки 10 семей не подали документы по разным причинам. 6 семей даже не заявились на определение права, считая, что их должны расселять по другим основаниям. В частности, по статье 31 Жилищного кодекса. Либо выплатить рыночную стоимость жилья. Либо не устраивает этаж, то не устраивает месторасположение. Все хотят, чтобы им предоставлялось жилое помещение в непосредственной удалённости от разрушенного. По итогу не реализовали своё право на приобретение жилого помещения взамен утраченного. С этими семьями работа проводилась очень тщательно, многие на контакт не шли, на встречи не приходили. Ни в правительство Ярославской области, ни к заместителям мэра. По телефону тоже общаться не хотели», — пояснила Ольга Войнова.

Председатель комиссии Илья Горохов спросил, не подавали ли эти семьи в суд. На что женщина рассказала, что пока ни одного иска подано не было, однако недовольные семьи жалуются в прокуратуру.

«Поступили несколько жалоб от заявителей, которые из десяти как раз квартир. Одна рассматривается прокуратурой области. На данный момент позиция прокуратуры мер каких-то не предполагает. Не видим оснований для выхода в суд. Иные меры прокурорского реагирования нами не запланированы», — прокомментировал информацию представитель прокуратуры.

Несмотря на то, что срок выплаты компенсаций уже истёк, у «отказников» ещё есть шансы её получить, поскольку Министерство строительства Российской Федерации может выделить дополнительные деньги. Вопрос об этом будет рассмотрен в 2022 году. По словам Ольги Войновой две семьи из десяти отказавшихся уже заинтересовались этой возможностью.