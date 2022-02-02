Севастополь, 2 февраля, 2022, 11:30 — ИА Регнум. В Севастополе 106 подростков сделали прививки против коронавирусной инфекции по данным на утро 2 февраля, сообщили в пресс-службе правительства города.

ИА REGNUM Вакцинация

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Первую партию вакцины «Спутник М», которую регион получил в январе, распределили по детским поликлиникам, в наличии в настоящее время около 400 доз вакцины. Новую партию в Севастополе ждут в феврале.

«Спутник М» предназначен для вакцинации против коронавируса подростков от 12 до 17 лет включительно. Вакцинация проводится добровольно, для вакцинации детей до 15 лет требуется разрешение родителей.

Всего на утро 2 февраля в Севастополе от коронавируса оба этапа вакцинации прошли 281 881 житель региона.