Санкт-Петербург, 2 февраля, 2022, 11:32 — ИА Регнум. В Ленинградской области первый этап вакцинации от коронавируса препаратом «Спутник М» прошли более 50 подростков в возрасте от 12 до 17 лет, рассказали 2 февраля ИА REGNUM в пресс-службе областного комитета по здравоохранению.

Пресс-служба администрации Ленинградской области Вакцина от коронавируса для подростков «Спутник М»

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Ранее стало известно, что в Ленобласть поступила первая партия подростковой вакцины в составе 720 комплектов по две дозы в каждом. Препарат был распределен по 22 пунктам вакцинации, развернутым в детских поликлиниках региона. Вакцинироваться дети могут только с письменного согласия одного из родителей, а с 15 лет — по письменному согласию самого подростка.

«На данный момент в регионе прошли вакцинацию 54 ребенка», — отметили в региональном комздраве.

Добавим, также в Ленобласти продолжается вакцинация взрослого населения. За прошедшие сутки привито 3473 человека, в том числе 1333 человека закончили вакцинацию.

Привито первым компонентом вакцины в регионе 1 015 248 человек, что составляет 81,19% от числа взрослых, подлежащих вакцинации, из расчета плановой иммунизации 80% взрослого населения. Ревакцинацию прошли 136 254 человека (10,9%).