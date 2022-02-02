Санкт-Петербург, 2 февраля, 2022, 11:38 — ИА Регнум. Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга составил памятку для жителей региона о том, как себя вести, если кто-то из членов семьи уже заболел COVID-19. Соответствующий пост появился на странице комитета в социальной сети «ВКонтакте».

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Специалисты комздрава отметили, что необходимость перевода того или иного члена семьи заболевшего на карантин зависит от того, прививался ли этот гражданин или нет. Она появляется только в том случае, если человек не вакцинировался или переболел ранее ковидом с симптомами. При этом на период пребывания на карантине сроком до семи дней гражданин получит листок нетрудоспособности.

Далее его осмотрит лечащий врач и закроет листок при отсутствии симптомов заражения во время изоляции. В противном случае, при наличии симптомов, необходимо сообщить о них и вызвать врача на дом с помощью номера 122. Специалист произведёт забор материала для получения точных результатов, которые подтвердят или опровергнут заражение COVID-19.

Напомним, в Петербурге также рассказали, как выявить симптомы нового штамма «Омикрон» у несовершеннолетних. Специалисты напомнили о недопустимости продолжения самолечения при осложнении состояния ребенка.