Ташкент, 2 февраля, 2022, 11:26 — ИА Регнум. Четвёртый Ташкентский международный марафон состоится в столице Узбекистана 27 марта. Об этом сообщил журналистам заместитель премьер-министра Узбекистана Азиз Абдухакимов.

maxmann Марафон

По данным журналистов, забег, целью которого являются популяризация бега и укрепление международных связей, может получить статус World Athletics Label. Отмечается, что спортивным мероприятиям этот статус присваивает Международная ассоциация легкоатлетических федераций World Athletics.

«Статус World Athletics Label позволит привлечь к участию в марафоне бегунов со всего мира, поскольку он подтверждает высокий уровень организации забега и соответствие мировым стандартам», — сказал Абдухакимов.

Кроме того, отметил он, результаты Ташкентского марафона будут официально признаны на мировом уровне.

Напомним, в марафоне предусматриваются дистанции в 3 км, 10 км, 21 км и 42 км, а также соревнование по экиден, которое представляет собой эстафетный бег на марафонскую дистанцию (42 км).