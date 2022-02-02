Москва, 2 февраля, 2022, 11:49 — ИА Регнум. Предложения о продаже фейковых сертификатов о вакцинации детей от коронавирусной инфекции появились на подпольном рынке. Об этом сообщает 2 февраля пресс-служба компании Group-IB.

Пресс-служба комитета по здравоохранению СПб Вакцина «Спутник М»

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Эксперты компании, которая специализируется на кибербезопасности, отмечают, что в последнее время в сети стало больше предложений о продаже сертификатов о вакцинации и QR-кодов. Так, за две недели они выявили около 13 тыс. таких предложений, тогда как в сентябре — октябре 2021 года их было чуть более 3 тыс.

«Из нового, что появилось на подпольном рынке, это предложения о продаже якобы официальных сертификатов о вакцинации для детей вакциной «Спутник М» — их стоимость начинается от 7 тыс. рублей», — сообщил ведущий аналитик департамента Digital Risk Protection Group-IB Евгений Егоров.

Чаще всего поддельные сертификаты предлагают в телеграм-каналах, соцсетях, на специализированных сайтах и теневых форумах. При этом за сертификат и QR-код мошенники просят до 8 тыс. рублей, отдельно за QR-код — около 2 тыс. рублей. Дороже всего — сертификат переболевшего, почти 15 тыс. рублей.

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