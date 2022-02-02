Париж, , 11:25 — REGNUM По данным министерства здравоохранения Франции, за сутки в стране выявили 416 896 случаев заражения коронавирусом, сообщает Le Parisien.

Коронавирус

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Уровень заболеваемости в стране снизился на 6,7% за неделю.

Кроме того, за последние сутки в больницах скончались 382 человека.

В течение недели количество ежедневных случаев госпитализаций практически не изменилось.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон отменил визит в Марсель запланированный на 7 и 8 февраля 2022 года.

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