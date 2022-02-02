Магнитогорск, Челябинская область, , 11:23 — REGNUM В Магнитогорске Челябинской области под суд отдан бывший директор муниципального спортивно-технического клуба. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Присвоение

Kiwiev

Ему вменяют присвоение и мошенничество. По данным следствия, этот гражданин похитил бюджетные средства, предоставив в областное минспорта подложные документы. Размер ущерба превысил 1,3 млн рублей.

Кроме того, следователи считают, что руководитель фиктивно трудоустроил своего знакомого и обналичил с его банковской карты зарплату в размере 425 тыс. рублей. Дело рассмотрит Орджоникидзевский райсуд города. Три автомобиля обвиняемого стоимостью почти 1,6 млн рублей арестованы.