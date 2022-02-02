Ростов-на-Дону, 2 февраля, 2022, 11:21 — ИА Регнум. В 2021 году в Ростовской области предприятия изготовили более 80 тыс. тонн антисептиков, сообщил заместитель донского губернатора Игорь Сорокин. Часть продукции отправляется за рубеж.

Дарья Драй ИА REGNUM Антисептик

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"Произведенные у нас дезсредства поставляются также за рубеж. Например, фирма «Юнитор» в прошлом году заключила двухгодичный контракт на поставку продукции в Армению. В настоящее время на контроле министерства промышленности и энергетики региона 11 организаций, специализирующихся на выпуске дезинфицирующих средств», — уточнил он.

В настоящее время мощность донских предприятий составляет до 315 тонн продукции ежесуточно.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области крупное производство антисептиков запустили в апреле 2020 года. Донские предприятия, не прерываясь на отдых, ежедневно выпускали до 75 тонн дезинфицирующих средств.