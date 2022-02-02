Душанбе, , 11:21 — REGNUM Власти Таджикистана и Турции рассматривают возможность создания совместного инвестиционного фонда для финансирования проектов малого и среднего бизнеса двух стран. Соответствующие переговоры, как передает 2 февраля «Азия Плюс», провели посол Таджикистана в Турции Ашрафджон Гулов и глава управления по развитию и поддержке малого и среднего бизнеса Турции (KOSGEB) Хасан Басри Курт.

Флаги Таджикистана Маргарита Князева © ИА REGNUM

По последним данным, в ходе встречи стороны также обменялись мнениями о текущей ситуации и дальнейших шагах по реализации договоренностей, достигнутых на 11-м заседании межправительственной комиссии Таджикистана и Турции по экономическому сотрудничеству.

По итогам переговоров достигнута договоренность о разработке плана мероприятий на основе Меморандума о сотрудничестве между Государственным комитетом по инвестициям и управлению государственным имуществом Таджикистана и KOSGEB.

Ранее документ был подписан на полях 11-го заседания таджикско-турецкой межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

Согласно официальным данным, двусторонний торговый оборот между Таджикистаном и Турцией в 2021 году составил 390,5 миллионов долларов.