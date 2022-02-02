Казань, 2 февраля, 2022, 11:23 — ИА Регнум. В Татарии в 2022 году планируется капитально отремонтировать пищеблоки в 180 школах. Об этом заявила замминистра образования и науки РТ Алсу Асадуллина.

Kzn.ru Школьная столовая

«На этот год 180 школ включены в республиканскую программу ремонта пищеблоков», — отметила она.

Из республиканского бюджета в прошлом году на ремонт в пищеблоках образовательных организаций 44 районов Татарии направили порядка 1 млрд рублей. В 196 школах привели в порядок кровлю, фасады, отмостки, отделку помещений, инженерно-технические сети, санузлы, заменили окна и двери, приобрели оборудование.

Второй год в программе по модернизации столовых в части оценки школ, нуждающихся в капремонте пищеблоков и оснащении их оборудованием, участвует региональное управление Роспотребнадзора.

«В 2020 году был сформирован перечень мероприятий по улучшению школьных пищеблоков. И к 1 сентября за счет средств республиканского бюджета в 196 школах был проведен ремонт столовых, закуплено современное оборудование — технологическое, холодильное, морозильное. Но еще нуждаются в ремонте пищеблоков на сегодня 537 школ», — уточнила главный санитарный врач РТ Марина Патяшина.

ИА REGNUM напоминает, в 2022 году все регионы Поволжья получат федеральные средства на ремонт и оснащение школ. Татарии будет оказана поддержка в размере 2 278 822 тыс. рублей.

Читайте также: В Поволжье больше всего средств на ремонт школ получат Башкирия и Чувашия

Читайте также: В Казани 25 школ остро нуждаются в капитальном ремонте