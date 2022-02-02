Вильнюс, , 11:20 — REGNUM Жители Литвы, вдохновлённые примером водителей-дальнобойщиков из Канады, протестующих против эпидемиологических ограничений, предлагают провести аналогичную акцию в Вильнюсе 7 февраля, — блокировать движение в столице с помощью тягачей. Об этом сообщает издание «Дельфи».

Дальнобойщики на ледяной дороге. Канада MJ Preston

Как сообщает издание, в органы власти пока не поступало заявок на проведение акций протеста. Пока возможность проведения акции обсуждают в интернете.

Акцию планируется провести 7 февраля — одновременно с протестами водителей против кронавирусных ограничений по всей Европе. А 14 февраля европейские водители предлагают провести массовый поход грузовиков на Брюссель.

В созданной в Telegram группе «Конвой свободы Вильнюс» предлагаются различные планы действий. Рассматриваются варианты блокировки въездов-выездов из города, проведение массовой акции у здания парламента Литвы, или движение по городу со скоростью 20−30 километров в час.

Идеологи вильнюсского «Конвоя свободы» считают, что для достижения целей акции будет достаточно около 100 фур. Как указывает издание, судя по предлагаемым лозунгам, акцию планируют сделать протестом «против всего».

Некоторые участники обсуждения сомневаются в том, что акцию удастся провести. Они указывают на то, что большинство водителей большегрузов в Литве — выходцы из Средней Азии и Украины. Кроме того, маловероятно, что владельцы автомобилей позволят водителям воспользоваться транспортом для таких целей.

«Предлагаем не концентрироваться на фурах. У нас практически нет фуристов на своем транспорте… есть лишь работяги. Ну и ладно, какая разница, на каких колесах ехать, главное — ехать», — пишет один из участников дискуссии.

Как сообщалось ранее, в столице Канады Оттаве несколько дней продолжается акция «Конвой свободы». Прибывшие в столицу водители грузовиков и присоединившиеся к ним граждане на личных автомобилях протестуют против коронавирусных ограничений. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо, сославшись на заражение коронавирусом, скрывается в «неизвестном месте».