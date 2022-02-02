Самара, 2 февраля, 2022, 11:24 — ИА Регнум. Мужчину обвинили в незаконном приобретении государственных наград СССР в Самаре. Об этом 2 февраля сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Пресс-служба УМВД по Оренбургской области Медали

По версии следствия, в феврале 2021 года фигурант уголовного дела через сеть интернет, незаконно купил у неустановленного лица государственную награду СССР медаль «За оборону Москвы», которая запрещена к свободному обороту на территории России.

Медаль была изъята полицейскими у обвиняемого при получении её в почтовом отделении.

Сообщается, что у фигуранта уголовного дела дома было изъято еще 35 госнаград СССР, включая медали «За оборону Сталинграда», «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией», «За боевые заслуги», «Ветеран труда».

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Материалы дела переданы в суд, где будут рассмотрены по существу.