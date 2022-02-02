Сеул, 2 февраля, 2022, 11:18 — ИА Регнум. На конец 2021 года в Южной Корее зарегистрировано более 24,91 млн автомобилей. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства земли, инфраструктуры и транспорта страны.

(сс) xiquinhosilva Автомобильное движение в Сеуле

Согласно опубликованным данным, по сравнению с концом 2020 года показатель вырос на 2,2%. Известно, что на один автомобиль в стране приходится 2,07 человека.

Среди зарегистрированных автомобилей 88,2% (21,96 млн единиц) приходится на автомобили южнокорейского производства, а 11,8% (2,94 млн единиц) — на импортные автомобили.

Число водородных автомобилей увеличилось на 77,9%, до 19 404 единиц, а гибридных — на 34,7%.