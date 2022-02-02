Чебоксары, , 11:18 — REGNUM В Новочебоксарске завершено расследование и передано в суд уголовное дело в отношении адвоката, которого обвинили в наезде на двух детей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Чувашии.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

Под уголовное преследование попал один из адвокатов Адвокатской палаты Чувашии. Следствие полагает, что наезд был совершён на иномарке «Киа Рио» 24 июня 2021 года на дороге по улице Винокурова в Новочебоксарске. Правоохранители считают, что во время езды на данном участке он использовал мобильный телефон, не принял мер для снижения скорости и не убедился в отсутствии пешеходов.

«И не уступил дорогу двум пешеходам — сёстрам 2006 и 2012 года рождения, переходящим через проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. И совершил на них наезд», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

В результате ДТП одной из девочек причинён тяжкий вред здоровью.

В надзорном ведомстве отмечают, что обвиняемый признал вину частично, отрицая разговор по телефону в момент управления автомобилем.

Дело расследовало следственное управление СКР по Чувашии по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»). Материалы переданы в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чувашии завершено расследование уголовного дела в отношении 27-летнего чебоксарца, которого обвинили в применении насилия в отношении полицейского. Следствие полагает, что горожанин игнорировал требования автоинспектора, попытавшись скрыться с места происшествия и врезавшись в итоге в дерево.

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